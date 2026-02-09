ZDK und Mobile.de vereinbaren strategische Partnerschaft

Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) und Mobile.de haben eine strategische Partnerschaft vereinbart. Ziel der Zusammenarbeit sei es, den deutschen Kfz-Handel durch fundierte Marktanalysen, praxisorientierte Qualifizierungsangebote und vertieftes Branchenwissen gezielt zu unterstützen. Mit der Kooperation schließen sich zwei zentrale Akteure der deutschen Automobilbranche zusammen: Der ZDK als Spitzenverband des Kfz-Gewerbes vertritt die Interessen von rund 39.000 Autohäusern und Werkstätten in Deutschland, Mobile.de bringt als reichweitenstärkste digitale Plattform im Fahrzeughandel umfassende Marktexpertise und datenbasiertes Know-how ein. Die gemeinsame Kooperationsvereinbarung sieht eine Laufzeit von mindestens einem Jahr vor.