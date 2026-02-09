ZDK und Mobile.de vereinbaren strategische Partnerschaft

Ajay Bhatia, CEO von Mobile.de (links), und ZDK-Präsident Thomas Peckruhn begründen eine strategische Partnerschaft (Bild: Jule Halsinger; ZDK)

Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) und Mobile.de  haben  eine  strategische Partnerschaft  vereinbart.  Ziel der Zusammenarbeit sei es,  den deutschen Kfz-Handel  durch  fundierte Marktanalysen, praxisorientierte  Qualifizierungsangebote und  vertieftes  Branchenwissen  gezielt  zu unterstützen. Mit der Kooperation schließen sich zwei zentrale Akteure der deutschen Automobilbranche zusammen: Der ZDK als Spitzenverband des Kfz-Gewerbes vertritt die Interessen von rund  39.000 Autohäusern und Werkstätten in Deutschland, Mobile.de bringt als reichweitenstärkste digitale Plattform im Fahrzeughandel umfassende Marktexpertise und datenbasiertes Know-how ein. Die gemeinsame Kooperationsvereinbarung sieht eine Laufzeit von mindestens einem Jahr vor.

