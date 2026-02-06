Ab 2027 geänderte NUFAM-Öffnungstage

Die um Zweijahresrhythmus ausgerichtete Nutzfahrzeugmesse (NUFAM) der Messe Karlsruhe, zu der im vergangenen Jahr 430 Aussteller und rund 24.000 Besucher gekommen waren, findet bei ihrer mittlerweile bereits zehnten Ausgabe im nächsten Jahr an anderen Tagen als bisher statt: Sie wird 2027 nicht wie zuletzt gewohnt von Donnerstag bis Sonntag, sondern von Mittwoch bis Samstag bzw. vom 22. bis zum 25. September ihre Pforten öffnen. „Die Messe Karlsruhe ist ganz nah bei ihren Kunden und den Marktteilnehmern, die sie bedient. Das bedeutet, dass wir nicht nur zuhören, sondern auch verantwortungsvoll handeln und unsere hervorragende Marktplattform anpassen, wenn Märkte und deren Kunden dies erfordern. Mit der Veränderung der Tagesfolge haben wir gemeinsam mit dem Messebeirat die Weichen für eine Messeperformance gesetzt, die für das tragende B2B-Geschäft richtig ist.“, sagt Britta Wirtz, Geschäftsführerin der Messe Karlsruhe. Es gibt aber noch eine weitere Änderung.

