GRS-Meistertreffen: Ein Jahrzehnt Kompetenz im Netzwerk
Mit einem neuen Rekord von 350 Teilnehmenden fand das diesjährige Meistertreffen der Goodyear Retail Systems (GRS) im sauerländischen Willingen statt. Bereits zum zehnten Mal lud Thorsten Brückner, Leiter Autoservice GRS, zu der zweitägigen Veranstaltung und nutzte das Jubiläum für ein besonders breites Programm rund um Weiterbildung, Digitalisierung und technische Entwicklungen im Kfz-Gewerbe.
