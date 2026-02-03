Aumovio auf Sparkurs: 4.000 Stellen fallen dem Rotstift zum Opfer

Der Börsenneuling Aumovio zieht die Notbremse: Nur wenige Monate nach der Abspaltung vom Continental-Konzern kündigt das Management einen massiven Stellenabbau an. Weltweit soll bis Ende 2026 jede zwanzigste Stelle in der Forschung und Entwicklung gestrichen werden. Besonders hart trifft es den deutschen Technologiestandort. Hier sollen 900 Stellen wegfallen.

