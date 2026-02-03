Bridgestone verkauft zwei Stahlcordwerke an Bekaert

Bridgestone verkauft seine Stahlcordaktivitäten in Thailand und China. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, habe der aus Japan stammende Reifenhersteller dazu eine entsprechende Übereinkunft mit dem belgischen Stahlkonzern und Reifencordproduzenten Bekaert getroffen, der die Gesellschaften Bridgestone Metalpha (Thailand) Co. Ltd. und Bridgestone (Shenyang) Steel Cord Co. Ltd. noch im Laufe des ersten Halbjahres 2026 übernehmen will. Weitere Transaktionsdetails nennt Bridgestone nicht. Der Reifenhersteller restrukturiert derzeit seine geschäftlichen Aktivitäten und hat dem aktuellen Mid-Term Business Plan folgend die Eigenherstellung von Stahlcord auf den Prüfstand gestellt. Man wolle sich aber nicht komplett von dem Geschäft trennen, betont Bridgestone, sondern dieses unter dem eigenen Dach mit dem Werk im japanischen Saga fortsetzen, solange es den „strategischen“ Erfordernissen entspricht.