Premio-Tuning-Awards 2026: Alcar, KW und Liqui Moly holen die Titel

Im Rahmen des Meistertreffens der Goodyear Retail Systems (GRS) im sauerländischen Willingen wurde am vergangenen Freitag bereits zum 22. Mal der Premio-Tuning-Lieferanten-Award an die besten Lieferanten in den Kategorien Leichtmetallfelgen, Fahrwerke und sportliches Zubehör vergeben. Über 300 Premio-Tuning-Partner bewerteten diese im Vorfeld in punkto Zuverlässigkeit, Produktangebot, Servicequalität und Pricing. Es standen über 60 Lieferanten, die ihre Produkte im Premio Tuning Katalog präsentieren, zur Auswahl. Zusammen mit der FRI (Freien Reifeneinkaufs-Initiative) wurden die Gewinner aus den drei Kategorien auf der Bühne geehrt. Ausgezeichnet wurde die Firma Alcar in der Kategorie „Leichtmetallfelgen“, in der Kategorie „Fahrwerke“ gewann KW Automotive und in der Kategorie „Sportliches Zubehör“ holte sich Liqui Moly die begehrte Auszeichnung. Die Preise wurden vor rund 350 anwesenden GRS-Partnern und -Mitarbeitern an die Lieferanten und ihre Vertreter überreicht.