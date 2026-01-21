Vorläufige Zahlen: Continental schafft 2025 mit Reifen 13,6 Prozent EBIT-Marge

Continental hat das letzte Quartal des alten Jahres sowie das gesamte Geschäftsjahr den Prognosen entsprechend abgeschlossen. Wie es dazu in einer Mitteilung des Unternehmens heißt, das seit dem Spin-off des Automotive-Bereichs im vergangenen Jahr nunmehr wieder Hersteller von Reifen und technischen Gummiartikeln ist, lag der Jahresumsatz 2025 den jetzt veröffentlichten vorläufigen Kennzahlen zufolge bei 19,7 Milliarden Euro und die bereinigte EBIT-Marge bei 10,2 Prozent. Der Unternehmensbereich Tires (Reifen) schloss das Jahr wiederum mit einem Umsatz von 13,8 Milliarden Euro (Vorjahr: 13,9 Milliarden Euro) und einer EBIT-Marge von 13,6 Prozent (Vorjahr: 13,7 Prozent) ab. Zum vergangenen Geschäftsjahr trug der Bereich ContiTech außerdem sechs Milliarden Euro Umsatz bei, was wiederum einer EBIT-Marge von 4,9 Prozent entspricht.

