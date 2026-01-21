Dezidierte Exklusivmarkenstrategie zentral für Reifen Straub – „Nerv der Zeit“

Der Reifenmarkt befindet sich im Umbruch. Ein neues Preisbewusstsein beim Verbraucher, eine durch E-Fahrzeuge immer weiter wachsende Größenvielfalt, Lieferengpässe spätestens mit Inkrafttreten der Zölle gegen chinesische Pkw-Reifenimporte 2026 sowie sinkende Margen stellen den Fachhandel vor neue Herausforderungen. Reifen Straub begegnet diesem Wandel „mit einer klaren Strategie“, wie es dazu vonseiten des Großhändlers heißt. „Wir müssen uns auf wenige Partner konzentrieren – dafür aber mit diesen intensiv und langfristig zusammenarbeiten. Entscheidend ist, wie die Partner strategisch aufgestellt sind – mittel- und langfristig, nicht nur für die nächste Saison“, betonen dazu Eugen Straub und Sohn Marc Straub mit Blick auf die dezidierte Exklusivmarkenstrategie des Grossisten.

