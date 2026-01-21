AutoScout24 schafft CEO-Rolle für Europa: Nabil De Marco übernimmt

Die AutoScout24-Gruppe hat Nabil De Marco mit sofortiger Wirkung zum Chief Executive Officer Europe ernannt. In dieser Funktion ist er zuständig für die Leitung und strategische Weiterentwicklung des Geschäfts in Deutschland, Österreich, Italien, Belgien und den Niederlanden. Die neu geschaffene Rolle soll AutoScout24 auf Basis seiner globalen Plattform dabei unterstützen, im Interesse seiner Handelspartner künftig noch schneller auf europäische Markttrends zu reagieren. Die Rolle trägt zudem der wachsenden Bedeutung des grenzüberschreitenden Handels zwischen europäischen Autohändlern Rechnung. . In diesem Zusammenhang übernimmt Nabil De Marco die Aufgaben des bisherigen Chief Sales Officer Dr. Michael Luhnen, der das Unternehmen verlässt.