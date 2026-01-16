Triangle Tyre baut erstes Reifenwerk außerhalb seines Heimatmarktes China

https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/01/Triangle-Tyre-aus-China-plant-die-erste-Errichtung-eines-Reifenwerkes-ausserhalb-seines-Heimatlandes.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-01-16 09:59:562026-01-15 15:08:16Triangle Tyre baut erstes Reifenwerk außerhalb seines Heimatmarktes China
Triangle Tyre gehört zu den wenigen in Europa großflächig aktiven Herstellern, der außerhalb seines Heimatlandes China keine eigene Reifenproduktion betreibt und ihn daher gegenüber Zöllen besonders exponieren. Das soll sich jetzt ändern, wie dazu einer jetzt in Shanghai veröffentlichten Börsenmitteilung zu entnehmen ist. Im Blick dabei: der europäische Markt.
