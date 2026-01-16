Triangle Tyre baut erstes Reifenwerk außerhalb seines Heimatmarktes China

Triangle Tyre gehört zu den wenigen in Europa großflächig aktiven Herstellern, der außerhalb seines Heimatlandes China keine eigene Reifenproduktion betreibt und ihn daher gegenüber Zöllen besonders exponieren. Das soll sich jetzt ändern, wie dazu einer jetzt in Shanghai veröffentlichten Börsenmitteilung zu entnehmen ist. Im Blick dabei: der europäische Markt.

