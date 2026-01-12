https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/01/Delticom-warnt-vor-betruegerischen-Angeboten-an-Reifenhaendler.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-01-12 12:51:462026-01-12 12:51:46B2B-Betrüger machen sich Markenzeichen der Delticom-Gruppe zunutze
B2B-Betrüger machen sich Markenzeichen der Delticom-Gruppe zunutze
Delticom warnt vor per E-Mail verbreiteten gefälschten Reifenangeboten in Form von PDF-Dokumenten oder Excel-Listen, die über den Absender delti-ag.de verbreitet werden und sich in ihrer Aufmachung die Markenzeichen der Delticom-Gruppe zunutze machen. Zusätzlich ist der in den E-Mails angegebene Ansprechpartner tatsächlich Mitarbeiter von Delticom.
