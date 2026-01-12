Experten diskutieren Transformation des Straßengüterverkehrs beim Dekra-Zukunftskongress

Vor dem Jahreswechsel hatten in Berlin zahlreiche Branchenvertreter beim 6. Dekra-Zukunftskongress Nutzfahrzeuge die Transformation des Straßengüterverkehrs diskutiert (Bild: Dekra)

Sicher, effizient und nachhaltig – das sind die Anforderungen an den Nutzfahrzeugverkehr der Zukunft. Wie diese Ziele zu erreichen sind, diskutierten Experten und Praktiker aus Politik, Industrie, Forschung und Transportgewerbe vor dem Jahreswechsel beim 6. Dekra-Zukunftskongress Nutzfahrzeuge in Berlin. Im Mittelpunkt standen die Potenziale innovativer Technologien – von der Elektromobilität über alternative Kraftstoffe, Klimaziele und Flottengrenzwerte bis hin zu Fahrzeugsicherheit, Automatisierung, Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz sowie dem Stellenwert von Daten. Das alles vom schweren Lkw bis zur Auslieferung auf der „Letzten Meile“.

