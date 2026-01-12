Dunlop und Falken treten erstmals gemeinsam auf einer Messe auf

Ab Mittwoch können Dunlop und Falken einen „Meilenstein für beide Marken“ begehen, treten sie nach dem Markenrechtsübergang zum Jahreswechsel nun doch erstmals bei einer Messe gemeinsam auf (Bild: Dunlop Tyre Europe)

Seit dem 1. Januar werden Dunlop-Pkw-Reifen in Europa wieder durch Sumitomo Rubber Industries (SRI) vermarktet. Ab diesem Mittwoch tritt der Hersteller nun erstmals auf einer Messe mit einem Zwei-Marken-Stand auf, und zwar auf der Automässan im schwedischen Göteborg. Auf der als führend beschriebenen skandinavischen Fachmesse für den Kfz-Service und Aftermarket will die seit dem Jahreswechsel als Dunlop Tyre Europe auftretende Vertriebsgesellschaft einen Einblick in ihr aktuelles Produktportfolio aus Dunlop- und Falken-Reifen geben, weswegen der Hersteller von einem „Meilenstein für beide Marken“ spricht.

