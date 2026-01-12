Dunlop und Falken treten erstmals gemeinsam auf einer Messe auf

Seit dem 1. Januar werden Dunlop-Pkw-Reifen in Europa wieder durch Sumitomo Rubber Industries (SRI) vermarktet. Ab diesem Mittwoch tritt der Hersteller nun erstmals auf einer Messe mit einem Zwei-Marken-Stand auf, und zwar auf der Automässan im schwedischen Göteborg. Auf der als führend beschriebenen skandinavischen Fachmesse für den Kfz-Service und Aftermarket will die seit dem Jahreswechsel als Dunlop Tyre Europe auftretende Vertriebsgesellschaft einen Einblick in ihr aktuelles Produktportfolio aus Dunlop- und Falken-Reifen geben, weswegen der Hersteller von einem „Meilenstein für beide Marken“ spricht.

