https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/01/Ab-Mittwoch-koennen-Dunlop-und-Falken-einen-Meilenstein-fuer-beide-Marken-begehen-treten-sie-nun-doch-erstmals-gemeinsam-auf.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-01-12 16:47:472026-01-12 16:47:47Dunlop und Falken treten erstmals gemeinsam auf einer Messe auf
Dunlop und Falken treten erstmals gemeinsam auf einer Messe auf
Seit dem 1. Januar werden Dunlop-Pkw-Reifen in Europa wieder durch Sumitomo Rubber Industries (SRI) vermarktet. Ab diesem Mittwoch tritt der Hersteller nun erstmals auf einer Messe mit einem Zwei-Marken-Stand auf, und zwar auf der Automässan im schwedischen Göteborg. Auf der als führend beschriebenen skandinavischen Fachmesse für den Kfz-Service und Aftermarket will die seit dem Jahreswechsel als Dunlop Tyre Europe auftretende Vertriebsgesellschaft einen Einblick in ihr aktuelles Produktportfolio aus Dunlop- und Falken-Reifen geben, weswegen der Hersteller von einem „Meilenstein für beide Marken“ spricht.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!