Höchste Priorität: Toyo Tire erstmals in der CDP-A-Liste für Klimawandel

Auch Toyo Tire ist durch das Carbon Disclosure Project (CDP) in die öffentlich viel beachtete A-Liste für Klimawandel nach den Daten für 2025 aufgenommen worden. Einer Mitteilung des japanischen Reifenherstellers zufolge, sei dies die erste entsprechende Auszeichnung. Toyo Tire habe Dekarbonisierungsinitiativen „aktiv befördert“, heißt es dazu, und man betrachte „die Verringerung der Umweltbelastung“ durch die eigenen Aktivitäten „als eine der höchsten Prioritäten“. Zuletzt hatten bereits Nokian Tyres sowie Apollo Tyres und Pirelli über ihre Aufnahme in die CDP-A-Liste für 2025 kommuniziert.