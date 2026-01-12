Jahresendspurt: Starker Dezember treibt Pkw-Neuzulassungen auf über 2,86 Millionen

Mit 246.429 Pkw-Neuzulassungen im Dezember (plus 9,7 Prozent zu 2024) erreichte der deutsche Pkw-Markt 2025 insgesamt 2,858 Millionen Neuzulassungen. Gründe für das starke Dezember-Ergebnis waren einerseits ein zusätzlicher Arbeitstag und anderseits „ein Jahresendspurt in den meisten Kanälen“, wie es dazu in einer Mitteilung des Marktforschungsunternehmens Dataforce heißt.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen