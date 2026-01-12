https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/01/Mit-246.429-Pkw-Neuzulassungen-im-Dezember-erreichte-der-deutsche-Pkw-Markt-2025-insgesamt-2858-Millionen-Neuzulassungen-scaled.webp 1920 2560 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-01-12 16:45:482026-01-12 21:17:46Jahresendspurt: Starker Dezember treibt Pkw-Neuzulassungen auf über 2,86 Millionen
Jahresendspurt: Starker Dezember treibt Pkw-Neuzulassungen auf über 2,86 Millionen
Mit 246.429 Pkw-Neuzulassungen im Dezember (plus 9,7 Prozent zu 2024) erreichte der deutsche Pkw-Markt 2025 insgesamt 2,858 Millionen Neuzulassungen. Gründe für das starke Dezember-Ergebnis waren einerseits ein zusätzlicher Arbeitstag und anderseits „ein Jahresendspurt in den meisten Kanälen“, wie es dazu in einer Mitteilung des Marktforschungsunternehmens Dataforce heißt.
