Marketingpartnerschaft zwischen Caliber Tyres & Wheels und Coreum

Der auf Mobilbagger-Reifen spezialisierte Anbieter Caliber Tyres & Wheels mit Sitz in Scherpenzeel (Niederlande) ist eine Marketingpartnerschaft mit der Coreum GmbH eingegangen, die Teil der Kiesel Group (Baienfurt) ist. Die Gruppe konzentriert sich auf den Vertrieb von Baumaschinen in Deutschland, Polen, Tschechien, Österreich, der Schweiz, Dänemark, Schweden, Finnland und Norwegen. Über die im hessischen Stockstadt am Rhein beheimatete Kenki Technology Group (KTEG) ist Kiesel gemeinsam mit Hitachi aber auch in die Entwicklung von Baumaschinen involviert.

