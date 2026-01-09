https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/01/Caliber-Tyres-Wheels-Coreum-Marketingpartnerschaft.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-01-09 11:26:252026-01-09 11:26:45Marketingpartnerschaft zwischen Caliber Tyres & Wheels und Coreum
Marketingpartnerschaft zwischen Caliber Tyres & Wheels und Coreum
Der auf Mobilbagger-Reifen spezialisierte Anbieter Caliber Tyres & Wheels mit Sitz in Scherpenzeel (Niederlande) ist eine Marketingpartnerschaft mit der Coreum GmbH eingegangen, die Teil der Kiesel Group (Baienfurt) ist. Die Gruppe konzentriert sich auf den Vertrieb von Baumaschinen in Deutschland, Polen, Tschechien, Österreich, der Schweiz, Dänemark, Schweden, Finnland und Norwegen. Über die im hessischen Stockstadt am Rhein beheimatete Kenki Technology Group (KTEG) ist Kiesel gemeinsam mit Hitachi aber auch in die Entwicklung von Baumaschinen involviert.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!