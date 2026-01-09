Marketingpartnerschaft zwischen Caliber Tyres & Wheels und Coreum

, ,
Die Coreum GmbH betreibt im hessischen Stockstadt am Rhein eine Eventlocation, Ausstellungs- und Trainingsflächen sowie eine eigene Akademie für die Bau-, Materialumschlag- und Recyclingbranche, und seit Kurzem gehört Caliber Tyres & Wheels zu den aktuell mehr als 50 Marken, die diese Plattform nutzen und sich dort präsentieren (Bild: Caliber Tyres & Wheels)

Der auf Mobilbagger-Reifen spezialisierte Anbieter Caliber Tyres & Wheels mit Sitz in Scherpenzeel (Niederlande) ist eine Marketingpartnerschaft mit der Coreum GmbH eingegangen, die Teil der Kiesel Group (Baienfurt) ist. Die Gruppe konzentriert sich auf den Vertrieb von Baumaschinen in Deutschland, Polen, Tschechien, Österreich, der Schweiz, Dänemark, Schweden, Finnland und Norwegen. Über die im hessischen Stockstadt am Rhein beheimatete Kenki Technology Group (KTEG) ist Kiesel gemeinsam mit Hitachi aber auch in die Entwicklung von Baumaschinen involviert.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert