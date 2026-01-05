Produktwarnung für Longus-Zweisäulenhebebühne „LHB-2.45-P“

Für die Longus-Zweisäulenhebebühne „LHB-2.45-P“ findet sich im Safety Gate genannten EU-Schnellwarnsystem für gefährliche Produkte aus dem Nicht-Lebensmittel-Bereich ein Eintrag. „Die mechanische Festigkeit und die Sicherheitsvorrichtungen der Hebebühne sind unzureichend, wodurch bei schweren oder ungleichmäßigen Lasten die Gefahr einer Überbeanspruchung besteht. Dies könnte zum Absturz des Fahrzeugs und damit zu Verletzungen führen“, heißt es dort. Der Verkauf des aus China stammenden, für Traglasten von bis zu 4,5 Tonnen ausgelegten und online insbesondere über eBay vertriebenen Produktes ist demnach zwischenzeitlich eingestellt worden.