https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/01/Fuehrungswechsel-bei-Kaercher-.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-01-05 10:46:592026-01-05 10:46:59Kärcher bündelt Kräfte: Neue Geschäftsführung für die neue DACH-Region
Kärcher bündelt Kräfte: Neue Geschäftsführung für die neue DACH-Region
Die Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH stellt ihre Führungsspitze neu auf: Mit Wirkung zum 1. Januar 2026 übernimmt Klaus Hirschle den Vorsitz der Geschäftsführung der deutschen Vertriebsgesellschaft. Neben ihm werden Dirk Jörn Hahn und Steffen Baum neu in die Geschäftsführung berufen. Beide bringen langjährige Expertise in den Bereichen Vertrieb und Marketing mit.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!