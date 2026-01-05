Kärcher bündelt Kräfte: Neue Geschäftsführung für die neue DACH-Region

Die Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH stellt ihre Führungsspitze neu auf: Mit Wirkung zum 1. Januar 2026 übernimmt Klaus Hirschle den Vorsitz der Geschäftsführung der deutschen Vertriebsgesellschaft. Neben ihm werden Dirk Jörn Hahn und Steffen Baum neu in die Geschäftsführung berufen. Beide bringen langjährige Expertise in den Bereichen Vertrieb und Marketing mit.

