Mario Bagheri verlässt Räderhersteller Alcar

Fast neun Jahre war Mario Bagheri bei der Alcar-Gruppe beschäftigt. Nun ist seine Reise beim Räderhersteller zu Ende. Wie bereits im September 2025 berichtet, hatte Oliver Zepf die Aufgabe als Managing Director Sales & Marketing der Alcar Wheels GmbH übernommen, die zuvor von Mario Bagheri neben seiner Aufgabe als Chief Sales Officer in der Alcar Holding GmbH wahrgenommen wurde. „Eine Reise mit unzähligen Facetten, Erfahrungen, Möglichkeiten, Herausforderungen und Freundschaften auf verschiedenen Verantwortungsebenen, die letztlich zu meiner Rolle als Geschäftsführer und Mitglied des Group Executive Board führte“, schreibt Mario Bagheri jetzt auf LinkedIn über das Ende seines beruflichen Wirkens bei Alcar.

