Michelin: Sicherheit kennt keine Feiertage

Michelin hält auch an Heiligabend einen Minimalbetrieb aufrecht, um essenzielle Anlagen wie Heizungs-, Druckluft- und Energieversorgung zuverlässig zu betreiben. Diese Systeme lassen sich nicht vollständig abschalten. Zusätzlich sorgte eine Notfallbesatzung aus drei Werksfeuerwehrleuten für Sicherheit und vorbeugenden Schutz vor Bränden oder technischen Störungen. Harald Wolf, Leiter Werk- und Brandschutz, Karl-Werner Gaul, stellvertretender Betriebsstättenleiter bei Iqony Energies, dem Betreiber der Michelin Energiezentrale, sowie Betriebsrat Francesco Caricato überbrachten ihren persönlichen Dank an die Mitarbeiter. Sie hoben hervor, wie wichtig dieser Einsatz gerade an einem Feiertag ist, an dem viele Menschen Zeit mit ihren Familien verbringen. Als Anerkennung erhielten die Mitarbeitenden kleine persönliche Aufmerksamkeiten und Prämien.