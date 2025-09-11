Oliver Zepf übernimmt Vertrieb und Marketing bei Alcar von Mario Bagheri

Die Alcar-Unternehmensgruppe besetzt den Spitzenposten in Vertrieb und Marketing neu. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, habe die Position als Managing Director Sales & Marketing der Alcar Wheels GMBH zum 1. September Oliver Zepf übernommen. Der 54-jährige Betriebswirt blickt auf über 25 Jahre Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen bei Premiumherstellern wie BMW und Volvo Cars zurück; Zepf war zuletzt Geschäftsführer der BMW-Marke Mini für Zentral- und Südosteuropa. Wie Alcar dazu auf Nachfrage der NEUE REIFENZEITUNG bestätigt, löse Zepf in seiner neuen Position Mario Bagheri ab, der nach achteinhalb Jahren bei der Alcar-Unternehmensgruppe Ende Juli ausgeschieden ist, wo er zuletzt als Chief Sales Officer (CSO) und Mitglied im Group Executive Board Verantwortung trug.

