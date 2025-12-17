Hinterradreifen in Gefahr: Harley-Rückruf Tausender Softail-Maschinen

Der Motorradhersteller Harley-Davidson ruft weltweit knapp 25.900 Maschinen seiner Modellreihe Softail zurück, davon allein in Deutschland nicht ganz 5.900 Fahrzeuge. Das betrifft laut dem Kraftfahrtbundesamt (KBA) solche, die im Zeitraum zwischen dem 24. Januar 2017 und dem 13. Dezember 2024 produziert wurden. Bei ihnen könne die Halterung der Stoßdämpfervorspannungseinstellung brechen, sodass sie in Kontakt mit dem Hinterradreifen kommen könnte. „Es besteht die Gefahr eines schlagartigen Luftverlustes“, so das KBA weiter. In diesem Zusammenhang wird auf auch auf eine Rückrufwebsite des Herstellers verwiesen, wobei Harley-Davidson dort weitergehende Informationen dazu allerdings nur nach einer vorherigen Onlineregistrierung und Abschluss eines knapp 360 US-Dollar (30 Tage) oder eines gut 2.100 US-Dollar (ein Jahr) kostenden Abonnements herausgibt.