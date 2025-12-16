https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/12/30_Jahre_KW_Gewindefahrwerke_KW_Headquarter_Fichtenberg1.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-12-16 09:32:492025-12-16 09:37:51Losgröße 1 in Fichtenberg: Das Geheimnis der KW-Fahrwerkmanufaktur
Losgröße 1 in Fichtenberg: Das Geheimnis der KW-Fahrwerkmanufaktur
Ende 1995 stellte KW Automotive auf der Essen Motor Show erstmals stufenlos höheneinstellbare Gewindefahrwerke mit Teilegutachten für Straßenautos vor. Dies war der Beginn einer Erfolgsgeschichte. Drei Jahrzehnte später ist aus dem damaligen Newcomer ein Weltmarktführer für individuelle Fahrwerksysteme geworden. Was damals mit neun Fahrwerkanwendungen für vier verschiedene Fahrzeuge begann, umfasst heute knapp 30.000 Aftermarket-Fahrwerkanwendungen für über 2.500 Fahrzeuge – hinzu kommen zahlreiche Motorsportdämpfer und Erstausrüstungsprojekte für namhafte Automobilhersteller.
