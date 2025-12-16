Vredesteins stellt „langlebigen und effizienten“ Transporterreifen Comtrac 2+ vor

Apollo Tyres führt seinen neuen Vredestein Comtrac 2+ als „langlebigen und effizienten“ Transporterreifen in 21 Größen ein (Bild: Apollo Tyres)

Apollo Tyres führt einen neuen Vredestein-Transporterreifen ein: den Comtrac 2+. Das neue Sommerreifenmodell ergänze die bestehende Comtrac-Produktserie und soll „eine höhere Strapazierfähigkeit, ein optimiertes Handling und eine größere Laufleistung und somit betriebliche Vorteile und eine überlegene Kosteneffizienz für Geschäftskunden“ bieten, verspricht der Hersteller in einer Mitteilung. Der neue Vredestein Comtrac 2+ ist ab Januar in ganz Europa erhältlich und wird in 21 Größen für 15- bis 17-Zoll-Felgen angeboten, wobei ausgewählte Größen mit XL-Kennung für eine erhöhte Tragfähigkeit versehen sind.

