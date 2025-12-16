Albourgh startet das Second-Life-Konzept mit dem Re-Cross T+ in 385/65 R22,5

Im Dezember 2025 bringt Albourgh den Re-Cross T+ in 385/65 R22,5 auf den Markt. Dieser ist der erste runderneuerte Lkw-Reifen innerhalb des neuen Albourgh-Second-Life-Konzepts. Das Programm gibt Albourgh-Karkassen dank der Ringtread-Ringlaufstreifentechnologie von Marangoni ein zweites Leben. Es soll Transportunternehmen „eine nachhaltige und kosteneffiziente Lösung für modernes Flottenmanagement“ geben.

