Vom Stahlkoloss zum Leichtgewicht: Maxion Wheels erreicht 30-Kilo-Marke und reduziert Emissionen
Wenn Lkw-Hersteller ihren CO2-Äquivalent-Fußabdruck (CO2e) reduzieren möchten, gehören unbedingt die Räder in die Gesamtbetrachtung. Allen voran gilt das für Lkw-Stahlräder: In seinem europäischen Entwicklungszentrum in Königswinter bei Bonn hat Maxion Wheels jahrzehntelang daran gearbeitet, das empfindliche Gleichgewicht zwischen Gewicht und Festigkeit immer weiter zu optimieren. „Wenn man sich ein Lkw-Rad ansieht, scheint es einfach zu sein“, sagt Karl Rode, Director of Engineering bei Maxion Wheels. „Aber jedes Kilogramm, das wir ohne Beeinträchtigung der Sicherheit einsparen, erfordert Tausende von Stunden an Konstruktion, Simulation und Tests.“
