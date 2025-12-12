Webfleet erhält europäische Awards für nachhaltiges Flottenmanagement

Die Flottenmanagementlösung Webfleet freut sich über eine Reihe von Auszeichnungen in ganz Europa. Die Ehrungen in Deutschland, Italien und Spanien zeigen laut Unternehmensangaben, wie sehr Webfleet den Fortschritt im Mobilitätssektor vorantreibt und an fortschrittlichen Lösungen für Fuhrparks jeder Größe arbeitet.

