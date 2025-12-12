https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/12/European-Transport-Award-for-Sustainability.webp 1124 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-12-12 08:38:532025-12-11 12:51:25Webfleet erhält europäische Awards für nachhaltiges Flottenmanagement
Webfleet erhält europäische Awards für nachhaltiges Flottenmanagement
Die Flottenmanagementlösung Webfleet freut sich über eine Reihe von Auszeichnungen in ganz Europa. Die Ehrungen in Deutschland, Italien und Spanien zeigen laut Unternehmensangaben, wie sehr Webfleet den Fortschritt im Mobilitätssektor vorantreibt und an fortschrittlichen Lösungen für Fuhrparks jeder Größe arbeitet.
