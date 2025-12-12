Apollo Tyres veranstaltet globales digitales Gipfeltreffen zum Thema Nachhaltigkeit

Sunam Sarkar, President und Chief Business Officer von Apollo Tyres, betonte anlässlich des „Sustainable Procurement Summit and Awards 2025“, nur gemeinsam ließen sich Nachhaltigkeitsziele gut erreichen (Bild: Apollo Tyres)

Im Rahmen eines global angelegten digitalen Gipfeltreffens mit immerhin 800 Teilnehmern aus 20 Ländern würdigte Apollo Tyres kürzlich nicht nur einige seiner Lieferanten mit Awards für nachhaltige Beschaffung. Der indische Reifenhersteller nutzte das Event auch dazu, um eine „lebhafte Podiumsdiskussion“ zum Thema Nachhaltigkeit zu veranstalten. Dabei ging es darum, „wie neue Vorschriften und sich wandelnde Kundenerwartungen die Nachhaltigkeitsstrategien von Unternehmen für das nächste Jahrzehnt verändern“ werden, wie es dazu in einer Mitteilung des Herstellers im Nachgang zu dem Event heißt.

