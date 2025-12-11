Proline stattet erneut Autos von VfB-Spielern mit Rädern aus

Bereits die Fahrzeuge des VfB-Stuttgart-Kapitäns Atakan Karazor und des kroatischen Nationalspielers Borna Sosa wurden mit Schmiederädern von Proline ausgestattet. Jetzt fahren auch die beiden VfB-Profis Silas und Lorenz Assignon auf Felgen des Unternehmens aus Freudenstadt. Und zwar auf PFG-Schmiederädern in 22 Zoll, die mit den Namen der beiden Spieler individualisiert wurden. „Wir freuen uns sehr, dass wir heute erneut zwei G-Klassen der VfB-Profis mit unseren Schmiederädern Made-in-Germany ausstatten durften – erste Liga passt perfekt zu unseren Produkten“, so Proline-Inhaber Tobias Haug. Das PFG-Design sei speziell für die G-Klasse entwickelt worden und ist in Einpresstiefe 21 für die 63er-Modelle sowie Einpresstiefe 35 für die restlichen Motorisierungen zu haben. Die ABE haben die Schwarzwälder bereits um die neuen Facelift-Modelle aktualisiert.