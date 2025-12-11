Maxam Tire zeigt neuen Mehrzweckreifen für die Landwirtschaft  

Mehrzweckreifen sind ein Wachstumsbereich im Landwirtschaftssektor. Maxam Tire ist in diesem Segment mit dem MS971R TracXtra präsent. Die Off-Highway-Reifenmarke der Sailun Group stellte diese jüngste Ergänzung des Sortiments auf der Agritechnica 2025 vor.

