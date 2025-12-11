https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/12/Maxam-Agritechnica-.webp 1124 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-12-11 10:25:142025-12-10 12:25:50Maxam Tire zeigt neuen Mehrzweckreifen für die Landwirtschaft
Maxam Tire zeigt neuen Mehrzweckreifen für die Landwirtschaft
Mehrzweckreifen sind ein Wachstumsbereich im Landwirtschaftssektor. Maxam Tire ist in diesem Segment mit dem MS971R TracXtra präsent. Die Off-Highway-Reifenmarke der Sailun Group stellte diese jüngste Ergänzung des Sortiments auf der Agritechnica 2025 vor.
