Neuregelungen für Fahrzeughalter ab 2026

Ab 2026 gelten in Deutschland und der Europäischen Union (EU) diverse Regelungen rund um E-Autos, Hauptuntersuchung oder digitaler Kfz-Schein, die relevant sind für Fahrzeughalter, Unternehmen und Fahrschulen. Die GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH und der Automobilclub von Deutschland e.V. geben einen Überblick.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen