Yohohama TWS will mit Mitas in Nordamerika wachsen

Yokohama TWS plant, das Wachstum seiner Agro-Reifenmarke Mitas in Nordamerika durch erhebliche Investitionen an mehreren Fronten zu beschleunigen. Dies schreibt das amerikanische Fachmagazin Modern Tire Dealer. „Unser Ziel ist es, den Umsatz der Marke Mitas auf dem Ersatzteilmarkt zu verdoppeln und ein ähnliches Niveau wie in der Erstausrüstung zu erreichen“, sagte Lawrence Harmon, Regional President, North Central America Yokohama TWS, gegenüber dem Magazin. „Um dies zu erreichen, werden wir unser Händlernetz weiter ausbauen und die richtigen Partner auswählen, die das Wertversprechen der Marke am besten vermitteln können. Es liegt in unserer Verantwortung, mit diesen Händlern zusammenzuarbeiten, um sie mit dem Wissen und den Instrumenten auszustatten, mit denen sie diese Marke am besten auf dem Markt vertreten können. Das Werk in Charles City – das Werk in Spartanburg wurde am Anfang des Jahres geschlossen – werde eine entscheidende Komponente für das Wachstum spielen – hier seien schon drei Investitionen getätigt worden, seitdem die Yokohama-Gruppe das Mitas-Werk übernommen habe. Eine vierte sei im dritten Quartal 2025 geplant, heißt es in dem Bericht.