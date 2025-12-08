AZuR veranstaltet ersten Thementisch Reifenrecycling NRW in Präsenz

Beim ersten Thementisch Reifenrecycling NRW in Münster diskutierten kürzlich über 40 Teilnehmer die Wege des zirkulären Wirtschaftens, wozu auch gummimodifizierter Asphalt gehört (Bilder: AZuR)

Kürzlich veranstaltete die Allianz Zukunft Reifen (AZuR) ihr erstes Präsenztreffen des Thementisches Reifenrecycling NRW. Dabei diskutierten in Münster über 40 Teilnehmer aus Kommunen, Wirtschaft, Politik und Wissenschaft die „Chancen, ökonomische und ökologische Vorteile kommunaler Projekte zirkulären Wirtschaftens in der Region“ umzusetzen. Von der zertifizierten Altreifenentsorgung über die Nutzung runderneuerter Reifen für kommunale Flotten und die Straßensanierung mit Gummiasphalt bis zum Einsatz von Produkten aus Reifengummigranulat im kommunalen Städtebau – das Spektrum des AZuR-Thementisches in den Räumen der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM) war breit gefächert.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert