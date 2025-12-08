https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/12/Beim-ersten-Thementisch-Reifenrecycling-NRW-in-Muenster-diskutierten-kuerzlich-ueber-40-Teilnehmer-die-Wege-des-zirkulaeren-Wirtschaftens-wozu-auch-gummimodifizierter-Asphalt-gehoert.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2025-12-08 16:16:142025-12-08 16:16:14AZuR veranstaltet ersten Thementisch Reifenrecycling NRW in Präsenz
AZuR veranstaltet ersten Thementisch Reifenrecycling NRW in Präsenz
Kürzlich veranstaltete die Allianz Zukunft Reifen (AZuR) ihr erstes Präsenztreffen des Thementisches Reifenrecycling NRW. Dabei diskutierten in Münster über 40 Teilnehmer aus Kommunen, Wirtschaft, Politik und Wissenschaft die „Chancen, ökonomische und ökologische Vorteile kommunaler Projekte zirkulären Wirtschaftens in der Region“ umzusetzen. Von der zertifizierten Altreifenentsorgung über die Nutzung runderneuerter Reifen für kommunale Flotten und die Straßensanierung mit Gummiasphalt bis zum Einsatz von Produkten aus Reifengummigranulat im kommunalen Städtebau – das Spektrum des AZuR-Thementisches in den Räumen der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM) war breit gefächert.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!