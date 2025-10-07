Apollo Tyres schließt Lkw-Reifenproduktion in Ungarn bereits wieder

Dass Apollo Tyres mit dem Auf- und Ausbau seines Lkw-Reifenvertriebs in Europa, das 2017 begann, kein besonders glückliches Händchen hat, scheint offensichtlich. Zunächst hatte der aus Indien stammende Hersteller dabei auf seine Onlineplattform ApolloTyresDirect.com gesetzt, wo Wiederverkäufer- oder Endverbraucherkunden Reifen direkt und ausnahmslos über den Hersteller-Shop beziehen konnten – was Apollo Tyres beizeiten wieder einstellte. Seit Ende 2018 produzierte der Hersteller dann auch Lkw-Reifen in seinem im Vorjahr eingeweihten Werk in Ungarn und bezifferte die nominelle Kapazität damals mit 675.000 Reifen. Wie die Apollo-Tyres-Zentrale in Indien nun aber auf Anfrage der NEUE REIFENZEITUNG bestätigte, habe man die Lkw-Reifenproduktion vor Ort bereits wieder eingestellt, verlagert die Kapazitäten dazu derzeit mutmaßlich nach Indien und folgt damit einer „langfristigen Strategie“. Was das bedeutet?

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen