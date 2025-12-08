Ex-Pirelli-Manager Paul Hembery jetzt bei SRO Motorsports an Bord
Die SRO Motorsports Group ist ein weltweit führender Veranstalter und Promoter von GT-Rennserien und -Einzelevents, wozu etwa auch das prestigeträchtige 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps zählt. Das in London ansässige Unternehmen hat nun erstmals einen Global Chief Marketing Officer eingestellt: Paul Hembery. Der ehemalige Pirelli-Manager hatte lange Zeit das Formel-1-Engagement des Reifenherstellers verantwortet und war nach seinem Ausscheiden dort in den vergangenen sechs Jahren in Kalifornien als Berater für Übernahmen im Sportbereich, bei Automobil-Start-ups und von strategischen Wachstumsunternehmen tätig. Als neuer Global CMO der SRO Motorsports Group, 1995 von Stéphane Ratel gegründet, soll Hembery die Marketing-, Vertriebs-, Design- und Kommunikationsteams des Unternehmens zusammenführen und das groß angelegte Investitionsprogramm des Unternehmens für die GT World Challenge powered by AWS vorantreiben.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!