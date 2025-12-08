Ex-Pirelli-Manager Paul Hembery jetzt bei SRO Motorsports an Bord

Die SRO Motorsports Group ist ein weltweit führender Veranstalter und Promoter von GT-Rennserien und -Einzelevents, wozu etwa auch das prestigeträchtige 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps zählt. Das in London ansässige Unternehmen hat nun erstmals einen Global Chief Marketing Officer eingestellt: Paul Hembery. Der ehemalige Pirelli-Manager hatte lange Zeit das Formel-1-Engagement des Reifenherstellers verantwortet und war nach seinem Ausscheiden dort in den vergangenen sechs Jahren in Kalifornien als Berater für Übernahmen im Sportbereich, bei Automobil-Start-ups und von strategischen Wachstumsunternehmen tätig. Als neuer Global CMO der SRO Motorsports Group, 1995 von Stéphane Ratel gegründet, soll Hembery die Marketing-, Vertriebs-, Design- und Kommunikationsteams des Unternehmens zusammenführen und das groß angelegte Investitionsprogramm des Unternehmens für die GT World Challenge powered by AWS vorantreiben.