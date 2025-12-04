Großhändler Tyroo feiert sein Fünfjähriges – Benchmarks bei Lkw-Reifen

Trotz einer gewissen Marktkonsolidierung sind in Deutschland immer noch etliche Reifengroßhändler aktiv. Bundesweit arbeitende Lkw-Reifenvermarkter sind hingegen rar, sind für dieses Geschäft doch ein hohes Maß an Expertise, Investitionsbereitschaft und vor allem logistische Fähigkeiten vonnöten. Zu den führenden Grossisten im Land mit einer entsprechenden Ausrichtung zählt seit fünf Jahren auch Tyroo. Das Unternehmen war 2020 nach der Insolvenz der Fintyre Group entstanden, die zwar das keine zwei Jahre zuvor übernommene Unternehmen Reifen Krieg mit sich riss, nicht aber den Standort in Neuhof-Dorfborn. Dort ergriffen die alten Eigentümer die Gelegenheit zum Neustart als Tyroo. „Wir haben eine Zukunft gesucht und gefunden“, sagt Stefan Kratofiel, einer der drei Gründer und geschäftsführenden Gesellschafter von Tyroo mit Blick auf das fünfjährige Bestehen, für das Lkw-Reifen eine maßgebliche Rolle spielen.

