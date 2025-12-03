Erneut ehemaliger Formel-1-Fahrer als Nokian-Markenbotschafter

Nokian-Präsident und -CEO Paolo Pompei (links) mit dem Ex-Formel-1-Fahrer Kimi Räikkönen, der der finnische Reifenhersteller als Markenbotschafter hat gewinnen können (Bild: Nokian Tyres)

Vor beinahe zehn Jahren hatte Nokian Tyres mit Mika Häkkinen einen ehemaligen Formel-1-Rennfahrer als Markenbotschafter für sich gewinnen können. Jetzt ist dem finnischen Reifenhersteller dies erneut gelungen, kommt nun doch Kimi Räikkönen diese Funktion zu.

Der auch „Iceman“ genannte Motorsportler stammt bekanntlich aus dem Heimatland des Unternehmens, weswegen er mit dem Fahren auf Schnee und Eis vertraut sein sowie auch das Meistern entsprechender Bedingungen unter hohem Druck ihn keine unlösbare Aufgabe darstellen dürfte. „Manche Kooperationen sind einfach logisch, und diese gehört definitiv dazu. Kimi Räikkönen und Nokian Tyres teilen dieselbe DNA: finnische Wurzeln, kompromisslose Leistung und die Fähigkeit, unter Druck Höchstleistungen zu erbringen. Beide sind für Extreme geschaffen – ob auf der Rennstrecke oder auf Straßen bei wechselnden Bedingungen und widrigen Wetterverhältnissen“, sagt denn auch Tiina Frazer, Vizepräsidentin für die Marke, Marketing und Kommunikation bei Nokian Tyres.

