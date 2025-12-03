Vertriebs-Setup: Continental verspricht mehr Schlagkraft in der DACH-Region

Continental CST 1

Continental führt den Vertrieb für Commercial Specialty Tires in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH) mit der Reifen-Ersatzgeschäftorganisation in Deutschland zusammen. Ab dem 1. Januar 2026 verantwortet Thorben Pilzecker neben dem regionalen Vertrieb für Pkw-, Lkw- und Busreifen in Deutschland auch den Vertrieb für Spezialreifen für kommerzielle Anwendungen in der DACH-Region. Weitere Personalveränderungen sind geplant.

