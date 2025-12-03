40 Jahre: Berlin Tyres feiert Jubiläum mit Sambatänzerin und Baklava

Die Berlin Tyres Europa GmbH feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Unternehmensjubiläum und präsentiert sich aus diesem Anlass mit einem stimmungsvollen Messeauftritt noch bis zum 7. Dezember auf der Essen Motor Show. Baklava und eine brasilianische Tänzerin sorgen für ein besonderes Erlebnis.

