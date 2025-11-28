Zusätzliche Diskussionsforen bei nächster „Tire Cologne“

Bei der „The Tire Cologne” im kommenden Jahr wird das European Rubber Journal zwei spezielle Diskussionsforen präsentieren. An zwei Tagen der vom 9. bis zum 11. Juni in Köln stattfindenden internationalen Reifenmesse soll bei den jeweils einstündigen Sessions im Fokus stehen, wie sich die globale Reifenindustrie an führende Entwicklungen in den Bereichen Fertigung, Materialtechnologie, Qualitätsmanagement und Produktverantwortung anpasst. Die Diskussionsthemen werden demnach KI-basierte und automatisierte Produktionsprozesse, Emissionskontrolle und -reduzierung, nachhaltige Materialien sowie das Tracking von Inputfaktoren und Leistungsdaten über den gesamten Lebenszyklus eines Reifens hinweg umfassen. Wie es weiter heißt, werde dies dann noch ergänzt durch sich jeweils daran anschließende Networking-Sessions mit dem Ziel, den Dialog zwischen Industrie, Forschung und politischen Akteuren zu fördern. „Dass diese Erweiterung der ‚Future Tire Conference‘ künftig im Rahmen der ‚The Tire Cologne‘ stattfinden wird, ist ein starkes Signal für die Relevanz unserer Messe“, sagt Ingo Riedeberger, Direktor der von der Koelnmesse GmbH ausgerichteten Reifenmesse.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen