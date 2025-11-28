Bear-Machines gewinnt auch den Europäischen Transportpreis für Nachhaltigkeit

Die Fachzeitschrift Transport aus dem Münchner Huss-Verlag hat Bear-Cut, die erste halbautomatische Maschine für das Nachprofilieren von Bus- und Nutzfahrzeugreifen, mit dem Europäischen Transportpreis für Nachhaltigkeit 2026 in der Kategorie „Reifen- und Reifenperipherie“ prämiert. Damit sichert sich Bear-Machines als Bear-Cut-Anbieter nach dem Eco-Performance-Award und dem TTW-Award den dritten wichtigen Preis der Transportbranche in Folge. Die Expertenjury des Huss-Verlags habe damit „die einzigartige Verbindung herausragender ökonomischer und ökologischer Vorteile für Nutzfahrzeugflotten, die mit einem Return-on-Invest in kürzester Zeit einhergehen“, gewürdigt, heißt es dazu in einer Mitteilung. „Besonders beeindruckend ist die Praxisnähe der Lösung. Die Bear-Cut verbessert die Arbeitsbedingungen und sorgt für gleichbleibend hohe Qualität beim Nachschneiden. Zudem stärkt sie die Kreislaufwirtschaft. Die Kombination aus Arbeitsschutz, Effizienz und Ressourcenschonung macht Bear-Cut zu einem Innovationsbaustein, der sofort Wirkung entfaltet“, erklärte Jury-Mitglied Christine Harttmann, Chefredakteurin der Zeitung Transport.