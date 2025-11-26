Linglong Tire weitet Sportmarketing-Strategie mit den Chicago Bulls aus

Chicago Bulls 1

Linglong Tire ist ab sofort nicht nur Partner von Real Madrid und FC Chelsea sondern auch globaler Reifenpartner der Chicago Bulls. Für den chinesischen Reifenhersteller ein weiterer Meilenstein in der Sportmarketingstrategie.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert