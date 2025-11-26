Linglong Tire weitet Sportmarketing-Strategie mit den Chicago Bulls aus

Linglong Tire ist ab sofort nicht nur Partner von Real Madrid und FC Chelsea sondern auch globaler Reifenpartner der Chicago Bulls. Für den chinesischen Reifenhersteller ein weiterer Meilenstein in der Sportmarketingstrategie.

