https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/Chicago-Bulls-1.webp 1128 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-11-26 10:22:412025-11-26 10:22:41Linglong Tire weitet Sportmarketing-Strategie mit den Chicago Bulls aus
Linglong Tire weitet Sportmarketing-Strategie mit den Chicago Bulls aus
Linglong Tire ist ab sofort nicht nur Partner von Real Madrid und FC Chelsea sondern auch globaler Reifenpartner der Chicago Bulls. Für den chinesischen Reifenhersteller ein weiterer Meilenstein in der Sportmarketingstrategie.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!