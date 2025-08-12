Linglong bleibt „Globaler Reifenpartner“ des FC Chelsea

Shandong Linglong hatte im vergangenen Sommer eine Sponsoringpartnerschaft mit dem FC Chelsea begründet. Wie der aus China stammende Reifenhersteller nun mitteilt, sei man auch in der jetzt Sonntag beginnenden Premier-League-Saison „Globaler Reifenpartner“ des aktuellen FIFA-Klub-Weltmeisters. In dieser Position erhalte Linglong bei allen Heimspielen der Premier League, im FA Cup und im League Cup eine umfangreiche Präsenz auf der digitalen Bande im Stadion an der Stamford Bridge, auch bei den Heimspielen der Damen des FC Chelsea werde Linglong Tire im Stadion präsent sein. Das Linglong-Tire-Logo werde zudem auf den Partnerboards im Stadion sowie auf der offiziellen FC Chelsea Homepage zu sehen sein. Reguläre Eintrittskarten, VIP-Hospitality-Kontingente, das Recht auf die Nutzung des Kooperationslogos sowie eine umfangreiche Einbindung in die Club-Media-Aktivitäten runden das Sponsoring-Paket ab, gemeinsame Aktivierungsmaßnahmen seien geplant.