Bleiben auch in der Saison 2025/2026 Partner: Shandong Linglong und Real Madrid

Shandong Linglong bleibt auch in der Saison 2025/2026 weltweiter Reifenpartner des neunmaligen Champions-League-Siegers Real Madrid, der heute mit einem Heimspiel im Estadio Santiago Bernabeu gegen Osasuna Pamplona in die neue Saison der ersten spanischen Liga. Als offizieller Reifenpartner erhalte Linglong bei allen La-Liga- und Copa-del-Rey-Heimspielen eine umfangreiche Präsenz auf der digitalen Stadionbande. Das Logo werde zudem auf den Partnerboards im Stadion sowie auf der offiziellen Real-Madrid Homepage zu sehen sein. VIP-Hospitality-Kontingente sowie mehrere weitere Präsentationsmöglichkeiten runden das Sponsoringpaket ab. Insbesondere auf den Social-Media-Kanälen des aus China stammenden Reifenherstellers seien zahlreiche Aktivierungsmaßnahmen geplant. Linglong ist seit dem vergangenen Sommer Global Partner von Real Madrid.