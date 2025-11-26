https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/Ascenso-auf-der-Agritechnica.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-11-26 10:37:082025-11-26 10:33:11Ascenso Tyres auf der Agritechnica: Maximale Schlagkraft und Bodenschonung
Ascenso Tyres auf der Agritechnica: Maximale Schlagkraft und Bodenschonung
Ascenso Tyres, eine Reifenmarke der Mahansaria Group, zeigte auf der Agritechnica sein komplettes Reifensortiment für Landwirtschaft, Forst- und Baumaschinen. Das Motto auf dem Messestand: Maximale Schlagkraft und Bodenschonung.
