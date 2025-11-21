Pyrum Innovations bleibt tief in der Verlustzone – Tschechien-Joint-Venture steht

Während Pyrum Innovations zuletzt seine eigenen Projekte und die von Partnern – so auch in Griechenland – deutlich vorantreiben konnte, verharren die Unternehmenskennzahlen des auf die Pyrolyse von Altreifen spezialisierten Unternehmens aus Dillingen/Saar im dunkelroten Bereich. Pyrum Innovations konnte dem jetzt vorliegenden Neunmonatsbericht zufolge zwar seinen Umsatz um 62 Prozent auf 1,76 Millionen Euro steigern. Gleichzeitig blieb die Profitabilität aber schwach.

