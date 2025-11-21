https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/Pyrum-Innovations-bleibt-mit-seinen-Geschaeftskennzahlen-weiterhin-tief-im-roten-Bereich.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2025-11-21 10:36:022025-11-21 10:36:02Pyrum Innovations bleibt tief in der Verlustzone – Tschechien-Joint-Venture steht
Pyrum Innovations bleibt tief in der Verlustzone – Tschechien-Joint-Venture steht
Während Pyrum Innovations zuletzt seine eigenen Projekte und die von Partnern – so auch in Griechenland – deutlich vorantreiben konnte, verharren die Unternehmenskennzahlen des auf die Pyrolyse von Altreifen spezialisierten Unternehmens aus Dillingen/Saar im dunkelroten Bereich. Pyrum Innovations konnte dem jetzt vorliegenden Neunmonatsbericht zufolge zwar seinen Umsatz um 62 Prozent auf 1,76 Millionen Euro steigern. Gleichzeitig blieb die Profitabilität aber schwach.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!