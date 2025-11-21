Plattformtransformation: Veränderung bei der Global OTR Library

Für die bisherige sogenannte Global OTR Library kündigt Koen Vandermeersch, mit dem belgischen Unternehmen 102psi Gründer und Eigner des entsprechenden Onlineangebotes, eine Veränderung an. Die hinter dieser Bezeichnung stehende Bibliothek in Sachen Off-the-Road- also OTR-Reifen soll dahin gehend weiterentwickelt werden, dass die über sie abrufbaren Informationen nicht mehr als PDF-Dokumente zur Verfügung gestellt, sondern daraus extrahiert zukünftig in Form durchsuchbarer Datenbanken vorgehalten werden. Angedacht sind demnach mindestens zwei separate Datenbanken: je eine für Reifen- und Maschinenspezifikationen, um so nicht zuletzt eine bessere Vergleichbarkeit unterschiedlicher Bereifungslösungen für die verschiedenen Anwendungen zu ermöglichen. Zudem werde das weiterentwickelte Webangebot, das im Zuge dessen in Global OTR Platform umbenannt wird und für das Voranmeldungen seit Kurzem entgegengenommen werden, eine TKPH-Berechnung – das Kürzel steht für Tonne Kilometres per Hour (Tonnenkilometer pro Stunde) – bieten, so Vandermeersch weiter.