360-Grad-Service: Bohnenkamp zieht positive Agritechnica-Messebilanz

Bohnenkamp stellt 360 Grad Service in den Mittelpunkt

„Die Agritechnica 2025 war für die Bohnenkamp SE ein voller Erfolg“, so das Fazit des internationalen Großhändlers und Serviceanbieters rund um Reifen und Räder im Bereich Off-Highway & Transport. Vom ersten Messetag an herrschte am Stand in Halle 4 eine spürbar positive Aufbruchstimmung. Die Gespräche mit Handel, Herstellern und Anwendern zeigten: Der persönliche Austausch und…

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert