https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/Bohnenkamp-stellt-360-Grad-Service-in-den-Mittelpunkt.webp 1162 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-11-21 10:11:362025-11-21 09:38:14360-Grad-Service: Bohnenkamp zieht positive Agritechnica-Messebilanz
360-Grad-Service: Bohnenkamp zieht positive Agritechnica-Messebilanz
„Die Agritechnica 2025 war für die Bohnenkamp SE ein voller Erfolg“, so das Fazit des internationalen Großhändlers und Serviceanbieters rund um Reifen und Räder im Bereich Off-Highway & Transport. Vom ersten Messetag an herrschte am Stand in Halle 4 eine spürbar positive Aufbruchstimmung. Die Gespräche mit Handel, Herstellern und Anwendern zeigten: Der persönliche Austausch und…
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!