Prinx gibt weiteres „Commitment“ ab und errichtet Europe Tech Center – Neuer R&D Director

Prinx Chengshan schlägt ein neues Kapitel seiner Geschichte auf. Nachdem der Hersteller mit Hauptsitz in China bereits seit einigen Jahren in Europa mit seinen Reifenmarken Austone und Fortune in den Märkten aktiv ist, dazu 2020 die Prinx Chengshan Tire Europe GmbH in Darmstadt gegründet hatte und vor zweieinhalb Jahren dann das großangelegten Launch-Event seiner sogenannte Flaggschiffmarke Prinx feiern konnte, nimmt das Unternehmen Anfang Dezember nun sein neues Europe Tech Center (ETC) in Betrieb. Dies geschieht nicht irgendwo, sondern in Hannover, dem Innovation Hub der hiesigen Reifenindustrie, und mit einem branchenweit bekannten F&E-Experten an dessen Spitze. Was geschieht am neuen, dann zweiten Unternehmensstandort in Deutschland und welche Ziele verfolgt Prinx Chengshan mit seinem neuen ETC?

