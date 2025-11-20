https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/BKT-Willem-Jan-Straatman.webp 1123 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-11-20 12:21:382025-11-20 10:28:27Landwirtschaftsreifen: Deutschland und die Niederlande sind Testfelder für BKT
Landwirtschaftsreifen: Deutschland und die Niederlande sind Testfelder für BKT
Auch der indische Reifenhersteller BKT präsentierte auf der Agritechnica einige seiner Lösungen für die Landwirtschaft. Zum einen den Agrimax Proharvest VF in der neuen Größe 1020/55 R38 CFO. Ein Reifen, der für selbstfahrende Maschinen der neuesten Generation entwickelt wurde und laut Unternehmensangaben drei grundlegende Anforderungen erfüllt: Verringerung der Bodenverdichtung, Gewährleistung von Stabilität und außergewöhnliche Tragfähigkeit.
